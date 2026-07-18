حريق واسع يجبر الاحتلال على إخلاء مستوطنة "حفات جلعاد" غرب نابلس

أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بإخلاء مستوطنة "حفات جلعاد" بالكامل جراء حريق واسع اندلع في محيطها، فيما لا تزال فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على النيران.

وذكرت منصات عبرية أن الحريق أسفر حتى الآن عن تدمير ما لا يقل عن 13 منزلًا، إضافة إلى احتراق شاحنة إطفاء واحدة، وإصابة أحد رجال الإطفاء الذي يتلقى العلاج.

وأضافت أن الطريق رقم 55 أُغلق أمام حركة السير بالقرب من تقاطع "جينوسفوت"، فيما تشارك أربع طائرات إطفاء وعشرات الطواقم في عمليات إخماد النيران، التي لا تزال خارج السيطرة حتى لحظة نشر التقرير.

وتقع مستوطنة "حفات جلعاد" على أراضٍ فلسطينية غربي مدينة نابلس، بين بلدتي فرعتا وصرة، وتُعد من البؤر الاستيطانية التي شرّعتها الحكومة الإسرائيلية لاحقًا وتحولت إلى مستوطنة معترف بها من قبل سلطات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين