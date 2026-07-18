افتتاح أول أكاديمية لكرة القدم للبتر في العالم بدير البلح

تفتتح جمعية فلسطين لكرة القدم للبتر، يوم غد الأحد، أول أكاديمية لكرة القدم للبتر على مستوى العالم، والمخصصة للإناث والذكور، وذلك على ملعب العنان بمدينة دير البلح، بالشراكة مع مؤسسة هييل فلسطين (Heal Palestine)، في إنجاز رياضي وإنساني غير مسبوق يعزز مكانة فلسطين وريادتها في تطوير رياضة كرة القدم للبتر.

وتأتي الأكاديمية، التي تُعد الأولى من نوعها عالميًا، امتدادًا لجهود جمعية فلسطين لكرة القدم للبتر في رعاية اللاعبين واللاعبات من ذوي البتر، وصقل مواهبهم، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في إعداد أجيال قادرة على تمثيل فلسطين ورفع رايتها في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية فلسطين لكرة القدم للبتر، فؤاد أبو غليون، أن جميع الترتيبات الفنية والإدارية اكتملت لانطلاق الأكاديمية عند الساعة الثانية عشرة، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح سيشهد أجواءً مميزة تعكس حجم هذا الإنجاز التاريخي وأهميته على المستويين الرياضي والإنساني.

وأضاف أبو غليون أن افتتاح أول أكاديمية لكرة القدم للبتر في العالم يحمل رسالة أمل وصمود إلى المجتمع الدولي، ويؤكد أن الإنسان الفلسطيني، والغزي على وجه الخصوص، قادر على تحويل التحديات إلى قصص نجاح، بفضل ما يمتلكه من إرادة وعزيمة وإصرار، رغم الظروف الاستثنائية والإصابات التي تعرض لها اللاعبون واللاعبات، ليواصلوا صناعة الإنجازات ورفع اسم فلسطين عاليًا في مختلف المحافل الرياضية.

ومن المنتظر أن تشكل الأكاديمية محطة مفصلية في مسيرة تطوير كرة القدم للبتر، من خلال اكتشاف المواهب، وتأهيل اللاعبين واللاعبات وفق برامج تدريبية متخصصة، بما يسهم في توسيع قاعدة اللعبة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين