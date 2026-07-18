مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث في هجمات إيرانية

ذكرت القيادة ‌المركزية الأمريكية أن اثنين من أفراد الجيش الأمريكي في الأردن قتلا فيما فقد زميلهم الثالث، ‌الجمعة، أثناء ‌تصديهما لهجوم ‌بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، في بلاغ، اليوم السبت، أنه تم إجلاء أربعة جنود أمريكيين آخرين إلى مستشفيات في الأردن لتلقي العلاج، ثم غادروها لاحقاً. وأصيب آخرون بجروح طفيفة وعادوا إلى الخدمة.

وأعلنت القيادة المركزية أنها ستتحفظ على الكشف عن هويات الجنود القتلى لمدة 24 ساعة بعد إبلاغ ذويهم.

يأتي ذلك بعد أن نفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، وجود قواعد أمريكية في المملكة، رداً على ادعاءات إيرانية، مؤكداً أنه لا مبرر لاستهداف الأردن ودول الخليج.

كما أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة الجمعة.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: