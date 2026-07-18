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حماس: قصف الاحتلال شقة سكنية بغزة امتداد لجرائمه بحق المدنيين

18 يوليو 2026 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
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قصف شقة سكنية في حي النصر ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين.

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء نحو خمسة مواطنين، هي جريمة حربٍ متعمَّدة.

وأضافت حماس في بيان، اليوم السبت، أن هذه الجريمة "امتدادٌ لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو منذ قرابة الثلاث سنوات، باستهتار تام بالمجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأكدت أن هذه الجرائم المستمرة تكشف عن الوجه الحقيقي "للاحتلال الفاشي، وتعطّشه لدماء شعبنا الفلسطيني الأعزل، وسعيه الحثيث لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة، تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار، مستغلاً حالة الصمت والعجز الدولي غير المبرر".

وطالبت حماس، الإدارة الامريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل الفوري "للجم حكومة الإرهابي نتنياهو، ووقف جرائمها المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، التزاماً بتعهداتها الواضحة".

ودعت المجتمع الدولي ومؤسساته إلى الاضطلاع بمسؤولياته في محاسبة الاحتلال وقادته مجرمي الحرب على جرائمهم المروعة بحق الإنسانية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #الإبادة الجماعية #جرائم الاحتلال الإسرائيلي #جريمة حرب

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