مظاهرة في ستوكهولم تنديدا باستمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرة سلمية احتجاجا على استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان.

وتجمع المحتجون في ميدان "أودنبلان" بدعوة من عدد من منظمات المجتمع المدني، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال والمستعمرات الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "مدنيون يُقتلون في غزة"، و"المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف"، و"أوقفوا العدوان على لبنان"، و"ضعوا حدا لنقص الغذاء"، و"لا نريد حربا".

وقال الناشط السويدي يواكيم أندرسون، إنه يشارك كل سبت في مظاهرات دعم فلسطين بستوكهولم، للفت الانتباه إلى الأوضاع في غزة وزيادة الوعي بها.

وأضاف أندرسون، أنه لا يرى مؤشرات على قرب انتهاء الإبادة الإسرائيلية.

وانتقد الناشط السويدي سياسة بلاده تجاه الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، معربا عن أمله في أن تتغير سياسة ستوكهولم في هذا الخصوص.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت "إسرائيل" أزيد عن 73 ألفا و269 فلسطينيا، وأصابت 173 ألفا و811 آخرين، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

وخلفت دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، فيما تقدر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار.

المصدر / ستوكهولم/ فلسطين أون لاين: