فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استئناف توريد المحروقات غدا لمحطات الضفة الغربية

الجيش المصري يعلن اختتام تدريب "العقاب الذهبي" مع تركيا

مظاهرة في ستوكهولم تنديدا باستمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة

"لابيد" يدعو حلفاءه للوحدة لأجل إسقاط المتطرف "نتنياهو"

اختتام مشروع محاكاة كأس العالم في غزة

8 شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على شقة سكنية وتجمع للمواطنين في غزة

بلدية المغراقة تواصل أعمال إزالة الركام وفتح الطرقات

إيران تعلن تعليق التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

نجل "أبو عبيدة" يكشف كواليس "الخطاب العاتب" للأمة الإسلامية

دلياني: الاحتلال يقتل أسرى تحت التعذيب ويخفي جثامينهم بين ركام غزة

"لابيد" يدعو حلفاءه للوحدة لأجل إسقاط المتطرف "نتنياهو"

18 يوليو 2026 . الساعة 19:37 بتوقيت القدس
...
نتنياهو في الكنيست بجوار الوزير المتطرف بن غفير

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس وزراء كيانه المجرم بنيامين نتنياهو على خلفية تحالفه مع "الأحزاب الدينية المتطرفة ودعمه سن قوانين تخدمها"، ووصفه بـ"المتطرف" وذلك بالتزامن مع دعوته إلى تشكيل تحالف واسع ضدهم واستبعادهم عن السلطة إن لزم الأمر.

وقال لابيد، في تدوينة على صفحته بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، اليوم السبت، إنه "لا جدوى من التقرب من المتطرفين، أو محاولة التوافق معهم، أو استرضائهم، لأنهم لا يُقدّرون حسن النية".

وشدد على أن "المتطرفين لا يرون إلا شيئا واحدا وهو المزيد من السلطة. سيستغلون الفرصة بأي وسيلة ممكنة، عند أول فرصة سانحة، ومن يسمح لهم بالاقتراب من السلطة سيكون أول ضحية لهم".

وتابع: "لا سبيل للتصدي للتطرف إلا بمواجهته وأن ننظر إليه مباشرة ونقول له كفى، وإذا دعت الحاجة إلى قوانين ضدكم، فستُسنّ، وإذا اضطررنا إلى استبعادكم، فسنستبعدكم دون تردد".

ودعا لابيد إلى تشكيل "تحالف واسع وحازم ضد المتطرفين"، قائلا إن التحالف يجب أن "يدرك أنه لا يجب التنازل لهم قيد أنملة".

ومن المقرر إجراء انتخابات الكنيست (برلمان الاحتلال) المقبلة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:
#بنيامين نتنياهو #يائير لابيد #حكومة الاحتلال المتطرفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة