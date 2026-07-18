"لابيد" يدعو حلفاءه للوحدة لأجل إسقاط المتطرف "نتنياهو"

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس وزراء كيانه المجرم بنيامين نتنياهو على خلفية تحالفه مع "الأحزاب الدينية المتطرفة ودعمه سن قوانين تخدمها"، ووصفه بـ"المتطرف" وذلك بالتزامن مع دعوته إلى تشكيل تحالف واسع ضدهم واستبعادهم عن السلطة إن لزم الأمر.

وقال لابيد، في تدوينة على صفحته بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، اليوم السبت، إنه "لا جدوى من التقرب من المتطرفين، أو محاولة التوافق معهم، أو استرضائهم، لأنهم لا يُقدّرون حسن النية".

وشدد على أن "المتطرفين لا يرون إلا شيئا واحدا وهو المزيد من السلطة. سيستغلون الفرصة بأي وسيلة ممكنة، عند أول فرصة سانحة، ومن يسمح لهم بالاقتراب من السلطة سيكون أول ضحية لهم".

وتابع: "لا سبيل للتصدي للتطرف إلا بمواجهته وأن ننظر إليه مباشرة ونقول له كفى، وإذا دعت الحاجة إلى قوانين ضدكم، فستُسنّ، وإذا اضطررنا إلى استبعادكم، فسنستبعدكم دون تردد".

ودعا لابيد إلى تشكيل "تحالف واسع وحازم ضد المتطرفين"، قائلا إن التحالف يجب أن "يدرك أنه لا يجب التنازل لهم قيد أنملة".

ومن المقرر إجراء انتخابات الكنيست (برلمان الاحتلال) المقبلة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: