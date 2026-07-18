اختتام مشروع محاكاة كأس العالم في غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

اختتم في غزة مشروع محاكاة كأس العالم قبل يوم واحد من نهاية المسابقة العالمية، في حفل ختامي ومباراة استعراضية على ملعب نادي فلسطين الرياضي جنوب المدينة، بحضور رسمي ورياضي وإعلامي ومؤسساتي واسع، في ختام سلسلة من الفعاليات التي حملت رسائل إنسانية ووطنية عبر الرياضة.

وحضر الحفل مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة د. يحيى الخطيب، ورئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، وأمين سر نقابة الصحفيين عاهد فروانة، إلى جانب عدد من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية والشخصيات الوطنية والإعلامية.

وتُوجت الفعاليات بإقامة مباراة استعراضية جمعت منتخبي فلسطين وإسبانيا، بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم الفلسطينية، في محاكاة رمزية لبطولة كأس العالم، وانتهت بفوز منتخب إسبانيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وأدار اللقاء الحكمان الدوليان محمد الشيخ خليل وسامح القصاص، في مباراة شهدت استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، في خطوة لاقت إشادة واسعة من الحضور، فيما تولى التعليق على اللقاء المعلقان الرياضيان عارف ربيع وأحمد سعد.

وتخلل الحفل مؤتمر صحفي أكد خلاله المتحدثون على أهمية المشروع في تسخير الرياضة لخدمة القضايا الإنسانية وتعزيز رسائل الأمل والصمود، حيث تحدث كل من فراس الرملاوي، ويحيى الخطيب، وغسان محيسن، فيما ألقى كلمة اللاعبين المحامي ولاعب نادي نماء حمزة سلامة، الذي خاطب الحضور باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكداً قدرة الرياضة الفلسطينية على إيصال رسالتها إلى العالم.

وشهدت الفعاليات كذلك إزاحة الستار عن جدارية للنجم العربي محمد أبو تريكة داخل نادي فلسطين الرياضي، تقديراً لمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفي ختام الاحتفال، تم تكريم الفريقين وعدداً من المؤسسات والشخصيات الوطنية والرياضية والإعلامية التي ساهمت في إنجاح المشروع، من خلال تقديم الدروع التقديرية، في أجواء احتفالية عكست نجاح المشروع في توظيف الرياضة كأداة لتعزيز التضامن الإنساني وإبراز الوجه الحضاري للرياضة الفلسطينية



