إيران تعلن تعليق التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم السبت، تعليق بلاده التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غريب آبادي للتلفزيون الرسمي الإيراني بشأن موقف طهران من مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن.

وقال إن الولايات المتحدة انتهكت جميع تعهداتها الواردة في المذكرة وعلقت العمل بجميع بنودها.

وأضاف أن إيران بدورها علقت التزاماتها الواردة في المذكرة ولم تعد تطبقها.

وأكد غريب آبادي أن بلاده تركز في المرحلة الحالية على الدفاع عن نفسها.

وذكر أن الولايات المتحدة بدأت هجماتها خلال مرحلة المفاوضات، وأنها أدركت مجددا أن نهجها الهجومي لن يحقق نتيجة، وتلقت "الرد اللازم".

وبدأت الولايات المتحدة أحدث هجماتها على إيران ليلة 7 – 8 يوليو/ تموز الجاري، مستهدفة على وجه الخصوص مناطق جنوبي البلاد ومنشآت بنية تحتية فيها.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

المصدر / طهران/ فلسطين أون لاين: