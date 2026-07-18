نجل "أبو عبيدة" يكشف كواليس "الخطاب العاتب" للأمة الإسلامية

استذكر إبراهيم حذيفة الكحلوت النجل البكر للناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، الخطاب الذي وجّهه والده قبل عام وتضمن عتابًا للأمة العربية والإسلامية على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وقال إبراهيم، الناجي الوحيد لأسرته، إن ما عبّر عنه والدي في ذلك الخطاب "كان أقل بكثير من غضبه ووجعه".

وأضاف، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أنه شعر حينها بأن الخطاب "كان خطاب مودّع"، موضحًا أن نبرة والده بدت مختلفة، وأن كلماته كانت "مثقلة بالخذلان"، وذلك في إشارة إلى حجم الألم الذي كان يعيشه آنذاك.

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع الذكرى السنوية للخطاب الذي وجّهه المتحدث السابق لكتائب القسام "أبو عبيدة"، وأثار حينها تفاعلًا واسعًا بسبب لهجته غير المعتادة، إذ تضمن انتقادًا حادًا لما وصفه بتقاعس الأمة عن نصرة قطاع غزة في ظل استمرار الإبادة الجماعية.

وكان أبو عبيدة قد ألقى ذلك الخطاب في يوليو/تموز 2025، في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، ووجّه خلاله رسالة عتاب مباشرة إلى الشعوب والحكومات العربية والإسلامية، معتبرًا أن ما يجري في غزة يستوجب موقفًا يتجاوز بيانات الإدانة والدعم المعنوي.

وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الخطاب على نطاق واسع، وعدّه كثيرون من أكثر خطاباته تأثيرًا من الناحية العاطفية، لما حمله من لهجة حزينة ومشحونة بالأسى، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.





المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: