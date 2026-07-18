لاعب كرة قدم عربي يتساءل عن دور الوسطاء في وقف الخروقات اليومية بغزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تساءل اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم النادي الأهلي المصري، عن دور الوسطاء في ظل استمرار الخروقات اليومية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع تواصل القصف وارتقاء الشهداء.

وكتب بن شرقي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "أين الدول التي أعلنت وقف إطلاق النار؟ وأين الضمانات التي قيل إنها ستضع حدًا لهذه المأساة؟".

وأضاف: "أين العالم الذي تحدث عن نهاية الحرب؟ وأين أصحاب الترند الذين كانوا يتحدثون باسم غزة عندما كانت الأضواء مسلطة عليها؟".

وتابع: "أين كل هؤلاء اليوم، بينما يستمر القصف، ويستمر ارتقاء الشهداء، ويزداد الألم يومًا بعد يوم؟ غزة ما زالت تنزف، وصمت العالم لا يقل قسوة عن مشاهد الدمار نفسها."

واختتم بن شرقي منشوره بالتأكيد على استمرار معاناة سكان قطاع غزة، في ظل تواصل العمليات العسكرية وما يرافقها من خسائر بشرية وأوضاع إنسانية صعبة.

يذكر أن اللاعب أشرف بن شرقي، من أكثر اللاعبين الذين كتبوا على مواقع التواصل الإجتماعي، عن معاناة أهل غزة خلال حرب الإبادة، ويكتب بشكل شبه يومي، وهو من أشهر لاعبي كرة القدم على المستوى العربي.

المصدر / فلسطين أون لاين