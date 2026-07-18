8 شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على شقة سكنية وتجمع للمواطنين في غزة

استشهد 8 مواطنين في غارتين إسرائيليتين على شقة سكنية وتجمع للمواطنين في مدينة غزة وسط استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 مواطنين بينهما أطفال في غارة إسرائيلية على شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة.

كما استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، صباح السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة..

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين عند مفترق دولة في حي الزيتون، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، أطلقت قوات الاحتلال فجر اليوم نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعيتها المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع.

كما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة شمال شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، نيرانها بشكل متقطع تجاه المناطق الشرقية للمدينة خلال ساعات الفجر والصباح.

وكان 13 مواطنًا استشهدوا أمس في سلسلة غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من القطاع، كان معظمهم ضحايا مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق مشيعي شهيد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.