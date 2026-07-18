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شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله

18 يوليو 2026 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
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الشهيد فادي حمد الله النعسان

استشهد الفتى فادي حمد الله النعسان (17 عاما)، فجر السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شمال شرق رام الله، وشط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، بأن النعسان كان قد أُصيب قبل نحو أسبوع خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية، حيث أصيب برصاصة في الفخذ من نوع متفجر أثناء هجوم للمستوطنين على البلدة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يُعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال ومستوطنون قد هاجموا، في 11 تموز/يوليو الجاري، منزل عائلة المواطن محمد حامد أبو عليا في قرية المغير، ما أسفر عن إصابة الفتى النعسان بالرصاص الحي في الفخذ، إلى جانب إصابة مواطنين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أُصيب الطفل رائد عودة أبو عليا (10 أعوام) بقنبلة صوتية في الرأس.

وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاعتداءات متواصلة من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة من قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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