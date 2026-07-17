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أجهزة أمن السلطة تمدد اعتقال أسيرة محررة 15 يوما

17 يوليو 2026 . الساعة 16:36 بتوقيت القدس
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أجهزة أمن السلطة - (صورة أرشيفية)

مددت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، اعتقال الأسيرة المحررة شيماء أبو غالي، من مخيم جنين لمدة 15 يوماً إضافياً.

وذكرت مصادر محلية، أن قرار التمديد جاء على خلفية سياسية.

يُذكر أن أبو غالي لم يمضِ على الإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي سوى ثلاثة أشهر.

وتكرار تدين لجان ومؤسسات حقوقية فلسطينية ما وصفته بـ"الجريمة الوطنية المتواصلة" من قبل أجهزة أمن السلطة، والمتمثلة في الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني، معتبرة أن هذه السياسات حولت سجون السلطة إلى "بوابات تسليم غير معلنة" لقوات الاحتلال.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#التنسيق الأمني #أجهزة أمن السلطة #سياسة الباب الدوار

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