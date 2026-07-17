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رغم إجراءات الاحتلال.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

17 يوليو 2026 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة.

وتوافد عشرات الآلاف إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيطه، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وصباح اليوم، نصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في أرجاء المدينة وداخل البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، وأوقفت العشرات من الشبان وفحصت هوياتهم.

وشهد المسجد الأقصى خلال النصف الأول من 2026 تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية، حيث بلغ إجمالي أعداد المقتحمين 25 ألفًا و604 مستوطنين، إضافة إلى 524 ألفًا و912 آخرين دخلوا تحت غطاء ما يُسمّى "السياحة".

وتتواصل التحذيرات من تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض واقع تهويدي جديد في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس

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