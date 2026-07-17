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استطلاع: المعارضة الصهيونية تتقدم بـ 62 مقعداً مقابل 48 للائتلاف الحاكم

17 يوليو 2026 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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تراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي في قرارات الحكومة الحالية إلى 38% فقط

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، الجمعة، أنه في حال جرت انتخابات للكنيست الآن، ستحصل الأحزاب الصهيونية في المعارضة مجتمعة على 62 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية.

وحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإن نتائج الانتخابات في هذه الحالة ستكون كالتالي:

حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت: 22 مقعدا

حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو: 22 مقعدا

قائمة "بِياحد" برئاسة نفتالي بينيت: 16 مقعدا

حزب "الديمقراطيين": 11 مقعدا

حزب "يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد

كتلة "يهدوت هتوراة": 8 مقاعد

حزب "عوتسما يهوديت": 8 مقاعد

حزب شاس: 7 مقاعد

الجبهة – العربية للتغيير: 5 مقاعد

القائمة الموحدة: 5 مقاعد

الصهيونية الدينية: 4 مقاعد

حزب برئاسة حيلي تروبير ويوعاز هندل: 4 مقاعد

ويتبين من الاستطلاع أن 83% من ناخبي أحزاب المعارضة الصهيونية يعارضون ضم الأحزاب الحريدية، شاس و"يهدوت هتوراة"، إلى حكومة تتشكل بعد الانتخابات، و8% فقط يوافقون على ذلك.

وحسب الاستطلاع، فإن70% من ناخبي الأحزاب العربية يؤيدون ضم حزب عربي إلى حكومة تتشكل بعد الانتخابات، و10% من الناخبين العرب يعارضون ذلك، و16% قالوا إنه هذا ليس مهما، و4% لا رأي لديهم حيال ذلك.

ولا توجد ثقة لدى 55% من الجمهور بقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات صحيحة حتى يوم الانتخابات، فيما اعتبر 38% أن بإمكان الحكومة اتخاذ قرارات صحيحة، و7% لا رأي لديهم حيال ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#استطلاع #الكنيست #الإنتخابات الإسرائيلية

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