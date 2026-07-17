النفط يرتفع مع تصاعد ضربات أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط الجمعة بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في أنحاء منطقة الخليج مما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أو حوالي 1.25 بالمئة، إلى 85.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0118 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 79.98 دولار للبرميل، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 12 بالمئة هذا الأسبوع، إذ يتجه خام برنت نحو تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، بينما يتجه الخام الأمريكي نحو تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية.

وللمرة الأولى منذ أن أدت مذكرة تفاهم إلى وقف القتال الشهر الماضي، شنت الولايات المتحدة في يوم واحد موجتين كبيرتين من الغارات الجوية يوم الأربعاء، استهدفتا في الغالب أهدافا بالقرب من الساحل الجنوبي لإيران، وواصلت القصف أمس الخميس.

المصدر / فلسطين أون لاين