شهيد وإصابات في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، الجمعة، في غارات إسرائيلية متواصلة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد محمد تيسير عبيد وإصابة آخرين بينهم سيدة وطفلة جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في عمارة التاج في شارع اليرموك وسط مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى وصول إصابة خطيرة إلى المستشفى المعمداني، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة داخل مركز إيواء في شارع النخيل غربي مدينة دير البلح.

كما أصيب ثلاثة مواطنين، أحدهم بجراح خطيرة، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في المخيم الجديد غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وصباح اليوم، شنت طائرات الاحتلال غارة على منزل في شارع المؤسسات غربي مدينة غزة، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه بحر المدينة.

وفي شرق مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح، بالتزامن مع استمرار عمليات القصف وإطلاق النار.

وفي شمال القطاع، توغلت آليات الاحتلال قرب منطقة الترنس في بلدة جباليا، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وفي المنطقة الوسطى، أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار شرقي قرية المصدر وشرقي مدينة دير البلح.

أما في جنوب القطاع، فأطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية النار بكثافة شرقي بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس، بالتزامن مع توغل آليات الاحتلال في المنطقة، فيما واصل الطيران المروحي إطلاق النار، وأطلقت الآليات والدبابات المتمركزة شرقي البلدة نيرانها باتجاه المنطقة.

وفي رفح، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية من المدينة، مواصلةً استهدافها لمناطق جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين