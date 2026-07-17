خروقات متواصلة.. شهيد وإصابات في غارة إسرائيلية على غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، الجمعة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد محمد تيسير عبيد وإصابة آخرين بينهم سيدة وطفلة جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في عمارة التاج في شارع اليرموك وسط مدينة غزة.

كما شن طيران الاحتلال المروحي أيضًا غارة على منزل في شارع المؤسسات غربي مدينة غزة، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه بحر المدينة.

وفي شرق مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح، بالتزامن مع استمرار عمليات القصف وإطلاق النار.

وفي شمال القطاع، توغلت آليات الاحتلال قرب منطقة الترنس في بلدة جباليا، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وفي المنطقة الوسطى، أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار شرقي قرية المصدر وشرقي مدينة دير البلح.

أما في جنوب القطاع، فأطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية النار بكثافة شرقي بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس، بالتزامن مع توغل آليات الاحتلال في المنطقة، فيما واصل الطيران المروحي إطلاق النار، وأطلقت الآليات والدبابات المتمركزة شرقي البلدة نيرانها باتجاه المنطقة.

وفي رفح، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية من المدينة، مواصلةً استهدافها لمناطق جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين