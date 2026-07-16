مقتل 11 شخصًا في حريق بدار للأيتام بالجزائر

لقي 11 شخصاً، بينهم أطفال، مصرعهم وأصيب 19 آخرون، فجر الخميس، جراء حريق اندلع داخل دار للأيتام في بلدية المحمدية شرقي العاصمة الجزائر، وفق ما أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضحت الحماية المدنية أن فرقها تدخلت قرابة الساعة الثالثة والنصف فجراً لإخماد الحريق الذي شب في "مؤسسة الطفولة المسعفة"، حيث تمكنت من إنقاذ وإجلاء خمسة أشخاص من ذوي الإعاقة إلى مكان آمن، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم عشرة تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة.

وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكداً أن الحادث وقع غداة إحياء اليوم الوطني للطفل، ودعا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

من جهته، زار رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب المصابين في مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة ومستشفى مصطفى باشا في العاصمة، للاطلاع على أوضاعهم الصحية ومتابعة تداعيات الحادث.

ولم تعلن السلطات الجزائرية حتى الآن أسباب اندلاع الحريق أو تفاصيل الأضرار التي لحقت بالمبنى، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وفي شهادته من موقع الحريق، قال أحد سكان حي المحمدية القريب إن الأهالي هرعوا إلى دار الأيتام فور سماعهم باندلاع النيران، واصفاً المشهد بأنه "مؤلم ولا يمكن وصفه"، في ظل الخسائر البشرية الكبيرة التي خلفها الحادث.

المصدر / وكالات