آية فقها.. مهندسة تحولت إلى أسيرة تعاني القمع والتنكيل

تتواصل معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تكشف عن ظروف اعتقالية قاسية يتخللها التنكيل والتعذيب والحرمان.

وتقبع الأسيرة آية حاتم فقها (34 عامًا) من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، في سجن الدامون، وتخضع للعزل مع أسيرتين أخريين دون مبررات معلنة.

والأسيرة "فقها" مهندسة وصاحبة مشروع ريادي في مجال الطهي، وهي ثالث شقيقات العائلة اللواتي تعرضن للاعتقال؛ إذ سبق اعتقال شقيقتيها براءة وآلاء فقها.

نقص في الوزن نتيجة سياسة التجويع

وتعاني من فقدان ملحوظ في الوزن والهزال نتيجة سياسة التجويع داخل السجن، فيما تؤكد عائلتها أن أخبارها تصل فقط عبر المحامين والأسيرات المحررات بسبب منع الزيارات.

ونقلت آية لعائلتها أن معنوياتها مرتفعة رغم ظروف الاعتقال والعزل، حيث كانت قبل اعتقالها تدير مشروعًا رياديًا يهدف إلى دعم وتمكين النساء في مجتمعها.

وتواصل العائلة انتظار إنهاء عزلها والإفراج عنها، بعد أن ذاقت ثلاث من بناتها مرارة الاعتقال في سجون الاحتلال.

واعتقلت الأسيرة آية فقها بتاريخ 26/2/2026، ولا يزال ملفها قيد المحاكمة، مع جلسة جديدة مقررة خلال أغسطس المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين