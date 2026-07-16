حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 73,250 شهيدًا و173,751 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، وصول 4 شهداء و28 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 3 شهداء جدد، إضافة إلى شهيد متأثر بجراحه السابقة.

وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار الظروف الميدانية.

وأوضحت أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 1,127 شهيدًا و3,643 إصابة، إضافة إلى انتشال 800 جثمان.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,250 شهيدًا و173,751 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين