تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تكشف دوافع دعمهم للمنتخب الأرجنتيني

منذ انطلاق مونديال كأس العالم، أعلنت شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى في الحكومة والأحزاب تأييدها ودعمها للمنتخب الأرجنتيني في مواجهاته مع منتخبات الفرق الدولية الأخرى.

وعبّرت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي كان أبرزها أعلى رأس هرم السلطة متمثلة في رئيس الحكومة بينامين نتنياهو، عوضا عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسئليل سموتريتش، عن تشجيعهم صراحة للمنتخب الأرجنتيني في منافسات المونديال، عبر رسائل وتصريحات ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة أثارت تساؤلات عريضة ولافتة من قبل الجماهير عن الأسباب وراء ذلك، إن كانت رياضية أم سياسية.

وليلة أمس، أطاح المنتخب الأرجنتيني بالمنتخب الإنجليزي، متغلبا عليه بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي، ليتحول المشهد لمناسبة احتفالية لعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

بن غفير: أصلي لكي تفوز الأرجنتين

وقبل بدء المباراة، أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن دعمه لمنتخب الأرجنتين في مواجهته مع منتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وقال في تغريدة له: "هل عليّ حقاً أن أشرح لكم لماذا أصلي من كل قلبي لكي يفوز منتخب الأرجنتين الليلة ويتأهل إلى النهائي؟".

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وفي إشارة لدعمه المتواصل أعاد بن غفير تغريدته بعد فوز الأرجنتين، مضيفا: "التقدير لمن يستحقه، والآن نمضي بإيمان نحو النهائي!".

ويأتي تصريح بن غفير في سياق سلسلة من المواقف العلنية التي صدرت خلال الأيام الماضية عن مسؤولين إسرائيليين أبدوا فيها تأييدهم لمنتخب الأرجنتين في البطولة.

سموتريتش: تهانينا للرئي ميلي

أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فكتب عبر منصة "إكس": "قد لا أتمكن من دخول المملكة المتحدة لأنني أضع حدا لفكرة الدولة الفلسطينية، لكن هدفين سُجلا ببراعة. خافيير، تهانينا يا صديقي!"، في إشارة إلى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ومواقفه الداعمة لـ"إسرائيل".

وانضم وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر لموجة المساندة والدعم للمنتخب الأرجنتيني، حيث كتب على "إكس" "كيف تقول الأغنية؟ إنها عائدة إلى الديار. نعم، إنها كذلك. إنها عائدة إلى الديار إلى الأرجنتين. هيا يا أرجنتين!"، في رسالة احتفى فيها بتأهل المنتخب إلى المباراة النهائية.

نتنياهو: ميلي صديق عظيم لـ"إسرائيل"

المسؤولون الثلاثة "الكبار" في حكومة الاحتلال، سبقهم نتنياهو بأيام، إذ أعرب عن تشجيعه لمنتخب الأرجنتين، موضحا أن دعمه لا يرتبط بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بل بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي وصفه بأنه "صديق عظيم لإسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين/ مواقع