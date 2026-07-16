نهائي كأس العالم 2026: قمة كروية نارية بين إسبانيا والأرجنتين في صراع التتويج العالمي

محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، يوم 19 يوليو 2026، نحو ملعب "ميتلايف" الذي يستضيف المواجهة الأسطورية في نهائي كأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب الإسباني بنظيره الأرجنتيني في صدام يجمع بين القوة التكتيكية والمهارة الفردية الاستثنائية، في مباراة مرتقبة لتحديد بطل النسخة الحالية من المونديال.

طريق الفريقين نحو القمة

يدخل المنتخب الإسباني هذا اللقاء بمسيرة مميزة تعكس فلسفته الكروية القائمة على الاستحواذ والتنظيم الدفاعي الصلب، بينما يعول المنتخب الأرجنتيني على خبرات لاعبيه وقدرتهم على حسم المباريات الكبيرة، مما يجعل هذه المباراة تكراراً لصدامات تاريخية تتسم دائماً بالندية والإثارة، خاصة أن تاريخ المواجهات بينهما يظهر تفوقاً إسبانياً في عدد الانتصارات، مع تسجيل أهداف غزيرة في اللقاءات الأخيرة التي جمعت المنتخبين.

تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة

لمتابعة هذا الحدث العالمي، إليكم التفاصيل الكاملة للمباراة:

* التاريخ: 19 يوليو 2026

* توقيت المباراة: تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيت المحلي للدول العربية كالآتي:

- الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

- الساعة 20:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

* الملعب: ميتلايف

* القنوات الناقلة: يمكنكم متابعة التغطية المباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS) الحاصلة على حقوق البث الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

* beIN Sports MENA Max 1.

* beIN Sports MENA Max 2.

* beIN Sports MENA Max 3.

* beIN Sports MENA Max 4.





إحصائيات المواجهات المباشرة

شهدت اللقاءات الأربعة الأخيرة بين المنتخبين تفوقاً ملحوظاً لإسبانيا بتحقيقها 3 انتصارات مقابل انتصار واحد للأرجنتين، حيث نجح "الماتادور" الإسباني في تسجيل 11 هدفاً، بينما سجل "التانغو" الأرجنتيني 7 أهداف، مع ملاحظة أن جميع المباريات الأربع الأخيرة شهدت تسجيل كلا الفريقين لأهداف (سجل كلا الفريقين 4/4)، مما يضع الجماهير أمام توقعات بمباراة هجومية مفتوحة.

بين الالتزام التكتيكي للمدرسة الإسبانية والسحر الكروي الذي يُميز الأرجنتين، أي المنتخبين تمتلك أسلحته الفنية القدرة على حسم اللقب في اللحظات الحاسمة؟

المصدر / فلسطين أون لاين