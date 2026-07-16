الأهلي المصري يقترب من عقد صفقة هجومية من العيار الثقيل

نقلت مصادر إعلامية مصرية، مهتمة بالشأن الرياضي، اقتراب النادي الأهلي من من حسم صفقة هجومية من العيار الثقيل.

وذكرت المصادر ذاتها أن الأهلي يقترب من التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري، منصف بقرار، لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم، وذلك لتدعيم صفوف "المارد الأحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتلبية تطلعات جماهيره العريضة.

وكشف الصحفي الرياضي المصري، عبد الرحمن إبراهيم، أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية بعد التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بشأن التفاصيل المالية.

اقرأ أيضا: زلزال أرجنتيني: "التانغو" يقصي إنجلترا ويضرب موعداً نارياً مع إسبانيا

وتبلغ القيمة الأساسية لصفقة انتقال المهاجم الجزائري 3 ملايين يورو، تسدد على ثلاث دفعات، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت إضافية تصل إلى 500 ألف يورو ترتبط بنسب مشاركات اللاعب ومعدله التهديفي وتتويجه بالألقاب مع الفريق، مع احتفاظ النادي الكرواتي بنسبة 10% من قيمة أي بيع مستقبلي لعقد اللاعب.

وفيما تضع الإدارتان اللمسات القانونية الأخيرة على العقود لمراجعتها وصياغتها نهائياً، تسير المفاوضات مع ممثلي بقرار لحسم البنود الشخصية لعقده.

وقدم الأهلي عرضاً يبدأ براتب سنوي قدره 850 ألف دولار في الموسم الأول، ليرتفع تدريجياً حتى يصل إلى 1.1 مليون دولار في العام الثالث.

ويأتي إصرار الأهلي على ضم بقرار (25 عاماً) نظراً للمستويات المبهرة التي قدمها الموسم الماضي مع دينامو زغرب؛ حيث شارك في 42 مباراة ساهم خلالها بـ 25 هدفاً (سجل 18 وصنع 7)، ليقود فريقه للتتويج بالدوري الكرواتي وتصل قيمته السوقية إلى 3 ملايين يورو.

المصدر / فلسطين أون لاين