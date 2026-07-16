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قتلى وجرحى في فاجعة مأسأوية في دار للأيتام بالجزائر

16 يوليو 2026 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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قتلى وجرحى في فاجعة مأسأوية في دار الأيتام الجزائرية

قتل 11 عشر شخصا وأصيب نحو 19 آخرين في حصيلة أولية، لحريق شب بمركز الطفولة المسعفة الخاص بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بمنطقة المحمدية شرق العاصمة الجزائرية فجر الخميس.

وبحسب فرق الدفاع المدني الجزائرية، أنها تدخل فجرا لإخماد الحريق، بتسخير 6 شاحنات إطفاء، 6 سيارات إسعاف، فرقة التدخل في الأماكن الوعرة (GRIMP)، شاحنة السلم الميكانيكي، إلى جانب دعم من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، إلا أن الحريق في المكان كان قد سبق بإيقاع قتلى وجرحى.

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وأعلنت في حصيلة أولية تسجيل 16 مصابا يعانون من حروق وضيق في التنفس، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقا إلى 11 حالة وفاة و19 مصابا، بينهم 10 مصابين بحروق متفاوتة الخطورة، حالتان تعانيان من ضيق وصعوبة في التنفس، و7 أشخاص أصيبوا بصدمة نفسية.

كما تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء 5 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى مكان آمن، فيما لا تزال عمليات الإخماد والتفتيش متواصلة، في انتظار الإعلان عن الحصيلة النهائية وكشف أسباب اندلاع الحريق.

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المصدر / فلسطين أون لاين/ مواقع جزائرية
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