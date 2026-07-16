تصريح رسمي من "التربية والتعليم" حول موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" 2026

صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، حول موعد ونتائج الثانوية العامة "التوجيهي" 2026، وذلك في ظل تداول الكثير من الأخبار والإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة صادق الخضور، في تصريح له، الخميس، إن نتائج الثانوية العامة لن تتعدى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف الخضور في تصريحه: لا موعد محدد حتى اللحظة لإعلان نتائج الثانوية العامة".

وتواصل الوزارة جهودها المكثفة لإنجاز عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

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في وقت سابق، من الأسبوح الحالي، قال مدير عام الامتحانات في الوزارة، محمد مسالمة، إن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات تسير وفق الجدول الزمني المخطط له، وقد وصلت إلى منتصف الطريق.

المصدر / فلسطين أون لاين