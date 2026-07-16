5 شهداء وإصابات في قصف وتوغلات إسرائيلية جديدة في قطاع غزة

استشهد خمسة مواطنين وأصيب أربعة آخرون، منذ فجر اليوم الخميس، جراء قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري على أنحاء متفرقة من القطاع، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي أحدث التطورات، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن أنس حمدان، بعد اغتياله بصاروخ طائرة استطلاع قرب منطقة أصداء بمواصي خان يونس جنوب القطاع.





وسبق اغتيال حمدان استشهاد الشاب نهاد عروقي، وذلك في قصف للاحتلال على خيام النازحين بمنطقة الميناء غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق استشهد المواطن إبراهيم رضوان خطاب إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استشهد المواطنان محمد عاهد الريفي وسهيل صلاح اهديبي في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على حي التفاح شرقي المدينة.

وشهد حي الزيتون الليلة الماضية قصفًا مدفعيًا مكثفًا، تزامن مع تقدم دبابات الاحتلال في شارع السكة شرقي الحي، بينما أطلقت مروحيات الاحتلال من طراز "أباتشي" االنار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أربعة مواطنين جراء القصف الإسرائيلي على الحي.

وامتد التصعيد الإسرائيلي إلى مناطق أخرى من قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الحربية غارات على منازل في مخيمي النصيرات والبريج ومدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عمليات القصف الجوي والمدفعي في عدة محاور من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين