زلزال أرجنتيني: "التانغو" يقصي إنجلترا ويضرب موعداً نارياً مع إسبانيا

انتزع المنتخب الأرجنتيني بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم بطريقة دراماتيكية حبست الأنفاس، عقب فوزه المثيرة على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد، في مواجهة نارية جرت تفاصيلها الليلة في أتلانتا.

وبهذا الفوز يواصل رفاق الأسطورة ليونيل ميسي حملة الدفاع عن لقبهم بنجاح، متأهلين إلى المشهد الختامي للمرة الثانية على التوالي، بعد ريمونتادا تاريخية صاعقة في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء.

كذلك ضرب "التانغو" الأرجنتيني موعداً من العيار الثقيل في المباراة النهائية مع المنتخب الإسباني، والذي كان قد حجز مقعده سلفاً بتغلبه على فرنسا بثنائية نظيفة.

في المقابل، تبخر حلم "الأسود الثلاثة" في الوصول إلى النهائي الثاني في تاريخهم، لتستمر عقدة الإنجليز مع المونديال، والمستمرة منذ تتويجهم الوحيد واليتيم على أرضهم عام 1966 (أي قبل 60 عاماً تماماً).

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ملخص الشوطان

خيم التوتر العصبي على مجريات الشوط الأول منذ اللحظات الأولى؛ حيث شهد اللقاء مشادات متكررة واحتكاكات قوية بين لاعبي الطرفين. وغاب الحسم الهجومي تماماً عن هذا الشوط الذي جاء شاحباً وفقيراً من الناحية الفنية، لينتهي بالتعادل السلبي وسط غياب تام للفرص الحقيقية، وسط علامات استفهام حول تساهل حكم اللقاء الذي لم يشهر أي بطاقة ملونة رغم خشونة اللعب الواضحة.

كما حمل الشوط الثاني الإثارة الحقيقية التي غابت عن النصف الأول من اللقاء، وجاءت مجرياته على النحو التالي:

الدقيقة 55 (صدمة إنجليزية): افتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل عبر جناحه أنتوني جوردون، الذي استغل عرضية نموذجية ومتقنة من زميله مورجان روجرز ليضع الكرة بلمسة ذكية في شباك الحارس إيميليانو مارتينيز.

تراجع إنجليزي وهجوم كاسح: عقب الهدف، تراجع الإنجليز بشكل غير مبرر إلى مناطقهم الدفاعية، مما سمح للأرجنتين بفرض سيطرة مطلقة على مجريات اللعب والضغط بكل خطوطها بحثاً عن العودة.

الدقيقة 69 (بيكفورد يتألق): كاد البديل نيكولاس جونزاليس أن يعيد المباراة لنقطة الصفر برأسية قوية إثر عرضية من ميسي، إلا أن الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد ذاد عن مرمى فريقه ببسالة وأبعد الكرة.

الدقيقة 75 (القائم يقف عائقاً): واصل الحظ عناده للأرجنتين بعدما حرم القائم الأيمن لبيكفورد اللاعب أليكسيس ماك أليستر من هز الشباك، إثر متابعته لعرضية متقنة أرسلها رودريجو دي باول.

صاروخ التعادل

لم يستسلم أبطال العالم، وترجموا أفضليتهم المطلقة في الدقائق الأخيرة إلى انتصار تاريخي مثير:

وفي الدقيقة 85 - صاروخ التعادل: أطلق نجم الوسط إنزو فيرنانديز قذيفة مدوية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية لمرمى بيكفورد الذي وقف عاجزاً عن التصدي لها، معلناً عن تعادل مستحق للتانغو.

الدقيقة 92 - رصاصة الرحمة: وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة تتجه للأشواط الإضافية، تقمص المهاجم لاوتارو مارتينيز دور البطل؛ حيث تابع عرضية ساحرة ومقشرة من القائد ليونيل ميسي برأسية متقنة أسكنها الشباك الخالية، مستغلاً خروجاً خاطئاً من الحارس الإنجليزي، ليطلق رصاصة الرحمة ويعلن تأهل الأرجنتين لنهائي الحلم.

المصدر / وكالات