إصابات وتوغل وقصف إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة

شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة، مساء الأربعاء، تصعيدًا ميدانيًا جديدًا تمثل في غارات جوية وقصف مدفعي وتوغل للدبابات الإسرائيلية، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات.

وأفادت مصادر محلية بتقدم دبابات الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شارع السكة شرقي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما شنت الطائرات الحربية غارة على منازل في مخيم النصيرات والبريج ودير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وفي شمال القطاع، أصيب مواطن برصاصة في رقبته إثر إطلاق طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "كواد كابتر" النار على مركز لإيواء النازحين في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا.

كما أصيب مسن وزوجته جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مصنع الستار جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية قامت جرافات إسرائيلية بتقديم المكعبات مقابل مسجد الرضا إلى شارع صلاح الدين قرب مصنع ستار سابقًا بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 شهيداً جديداً، بالإضافة إلى شهيد آخر ارتقى متأثراً بجراحه، إلى جانب 18 مصاباً.

المصدر / فلسطين أون لاين