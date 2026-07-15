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النفط يرتفع مع تصاعد الأعمال القتالية بين أمريكا وإيران

15 يوليو 2026 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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خام برنت وصل إلى 85.31 دولار للبرميل (أرشيف)

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء مع إعادة الرئيس دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية ورد إيران بشن هجمات على البنية التحتية الأمريكية ‌في المنطقة.

بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت 58 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 85.31 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 79.69 دولار للبرميل.

وزادت أسعار النفط عند التسوية أمس الثلاثاء بنحو اثنين بالمئة لتسجل أعلى مستوياتها في شهر، مع تفاقم اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز جراء الهجمات.

وكان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.

وقالت جون جوه، كبيرة محللي النفط لدى سبارتا كوموديتيز “شهد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط تصحيحات صعودية تماشيا مع تصاعد الهجمات، لكن من المرجح أن يتباطأ حجم هذه التحركات الآن، إذ تنتظر السوق أي تغيير في موقف كل من الولايات المتحدة وإيران”.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيران #أمريكا #النفط #مضيق هرمز

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