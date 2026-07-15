مقتل 37 شخصًا في هجمات أميركية بإيران.. وطهران تهدد بتوسيع أزمة الملاحة والطاقة

تواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، الأربعاء، مع إعلان طهران سقوط قتلى عسكريين ومدنيين جراء هجمات أميركية، بالتزامن مع تهديدات إيرانية بتوسيع نطاق الضغوط على حركة الملاحة وصادرات الطاقة في المنطقة.

وأعلن الجيش الإيراني مقتل سبعة من أفراده إثر هجوم أميركي استهدف فجر الأربعاء ثكنة عسكرية في مدينة بمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان، واصفًا الهجوم بأنه اعتداء على موقع عسكري، ومؤكدًا أن الرد عليه سيكون "حاسمًا".

وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، مقتل 30 مدنيًا جراء غارات جوية أميركية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب البلاد خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الهجمات طالت مناطق سكنية ومرافق خدمية، ما أدى أيضًا إلى إصابة عشرات الأشخاص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.

واتهمت مهاجراني واشنطن باستهداف مناطق مدنية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع تصريحاتها بشأن قصر عملياتها على أهداف عسكرية، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار تماسك الجبهة الداخلية الإيرانية.

وفي تصعيد موازٍ، هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق ممرات أخرى لتصدير الطاقة تستفيد منها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وذلك بعد إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز وإعادة واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بيان للحرس الثوري قوله إن "صادرات الطاقة في المنطقة إما أن تكون للجميع أو لا أحد"، في إشارة إلى احتمال اتساع نطاق المواجهة ليشمل طرق الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

المصدر / فلسطين أون لاين