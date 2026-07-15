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إيران تعلن تدمير مقر قيادة الأسطول الأمريكي الخامس

15 يوليو 2026 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع ومنشآت أمريكية في البحرين والكويت، مؤكداً أن العملية جاءت رداً على الأعمال العدائية الأمريكية.

وقال الحرس الثوري إنه دمّر مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، إلى جانب منشآت للوقود ومعدات عسكرية في البحرين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف أنه استهدف أيضاً مركز الدعم اللوجستي العسكري الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت، مؤكداً إضرام النار فيه وتدميره، كما أعلن استهداف الميناء ذاته.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، نقلاً عن الجيش، باستهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن للمرة الثانية.

وشدد الحرس الثوري على أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً "حتى انتهاء شرور أمريكا"، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيران #أمريكا #الحرس الثوري الإيراني

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