صوت الضيف الذي لا يغيب.. كيف تحولت رسائل القادة الشهداء إلى دستور للأجيال؟

في زمن الرماد المتناثر فوق جغرافيا غزة المثقلة بالجراح، تظل ثنائية الغياب والحضور معضلة تؤرق الاحتلال، فبينما يظن العدو أنه بمواراة أجساد القادة يواري الفكرة، ينبثق من طيات الذاكرة عبير الشهادة في الذكرى السنوية الثانية لرحيل القائدين محمد الضيف ورافع سلامة، إنه "صوت الضيف" الذي صار الدستور غير المكتوب الذي تعتنقه الأجيال، والنشيد الروحي العابر لأسلاك الحصار والحدود المصطنعة ليؤكد أن الفكرة لا تموت برحيل جسد صاحبها*.

نبذة عن القائد محمد الضيف.. الشبح الحاضر في الوجدان:

محمد الضيف "أبو خالد"؛ هو ظاهرة وجودية وهندسة عسكرية ممتدة، ولد من رحم أزقة مخيم خان يونس المهجّر، ليعيد صياغة مفهوم الردع العربي والإسلامي، إنه الشبح المطور الذي أدار المعركة من نقطة الصفر لثلاثة عقود، منجباً من العبقرية والتصنيع جيشاً كسر هيبة المحتل، وظل حياً في وجدان شعبه كأيقونة نجاة أسطورية، متجاوزاً حدود المستحيل وظروف المطاردة المعقدة حتى ارتقائه شهيداً مجيداً بعد أن أرسى معالم طوفان جارف.

كيف صاغ الضيف وعي الجيل الجديد؟

بين حطام البيوت المنسية في الشجاعية وجباليا، يجلس فتى يبحث في ركام منزله ممسكاً بهاتف تالف، يستمع بنبرة مقدسة لتسجيل قديم يصدح: "يا أبناء شعبنا..". لقد تحولت عبارات "أبو خالد" الشحيحة من مجرد بيانات عسكرية إلى البيان السيادي الأول لجيل الزحف المقدس، لم يعد صوته حكراً على موجات البث، ولكنه تمدد كجغرافيا الأثير المستقلة ليعيد صياغة الوعي في أزقة القدس القديمة ومخيمات جنين وعواصم الشتات، إنه الدستور الصوتي الذي وحّد الجغرافيا الفلسطينية الممزقة، وأقنع فتى غزة المحاصر أن هدير الكلمات قادر على هدم جدران الفصل بنبرة واثقة واحدة.

روافع الميدان.. رافع سلامة وتكامل القيادة بين التخطيط والتنفيذ

على عمق عشرات الأمتار تحت ثرى خان يونس الملتهب، حيث الرطوبة خانقة والضوء شحيح، كان القائد رافع سلامة يترجم عبقرية التخطيط الهيكلي للضيف إلى واقع عملياتي ملموس، يمثل سلامة "الذراع التنفيذي الصلب" وعمود الخيمة في هندسة الأنفاق الهجومية، وفي مشهد حي من صمود المدينة، كان المقاتلون يرونه يتناول معهم التمر والماء تحت قصف مجنون، معيداً رسم "عقيدة الخنادق المفتوحة"، هذا "الالتحام العملياتي" بين عقل التأسيس وبأس الميدان أكد للتاريخ أن قيادة المقاومة عرق وتراب وبندقية تلتحم بالتراب حتى النفس الأخير.

"خطيئة الاغتيال".. لماذا يفشل الاحتلال دائماً في هزيمة الفكرة؟

يكرر الاحتلال "خطيئته الوجودية" متوهماً أن قطع السنابل ينهي الحقل، ناسياً أن دماء الياسين والشقاقي والرنتيسي كانت دوماً "المصل الحيوي" لاستمرار الثورة، يمر عامان على غياب الجسد، *وفي كل زاوية من محاور المواجهة يخرج للمحتل مقاتلون يحملون ملامح الضيف وبأس سلامة*، إنها معضلة "التناسخ الثوري" التي يعجز العقل الصهيوني عن إدراكها؛ فالاغتيال يعيد إنتاج الثأر بصيغ تكنولوجية وعسكرية أكثر ضراوة، يسقط القائد فيتلقف الراية ألف تلميذ تخرجوا من مدرسة الفقد والنهوض، لتظل الفكرة عاصية على الموت والفناء.

صون الوصية والذاكرة الوطنية الجامعة

على شاشات الهواتف الذكية وفي الفضاء الرقمي الممتد رغم محاولات الحجب الرقمي، يُعيد جيلٌ بأكمله تداول صور القائدين بملامح مشبعة باليقين؛ هنا يكمن ميثاق الوفاء، إن الوفاء للضيف وسلامة ليس بكائية سياسية أو طقساً عابراً للرثاء، هو "عملية تسييج قيمي" للحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، تداول سيرهما اليوم هو "مقاومة بصرية مستمرة" تواجه سردية التصفية، وتحويل وصاياهما إلى "مرجعية نضالية عابرة للتسويات"، إن البقاء على العهد يتجسد في ترسيخ مسار المواجهة كخيار وحيد وأصيل، وضمان ألا تتحول دماء القادة إلى أرشيف، بقدر ما تتحول إلى ذاكرة حية وصارمة تُورث للأجيال كوثيقة استقلال لا تقبل التنازل أو التجزئة.

يرحل القادة.. ويبقى المشروع وقوداً للثبات، بين ركام المباني المهدمة في غزة، يخرج طفل ينفض الغبار عن كراسته ويخط عبارة صمود؛ مشهد يختزل الحتمية السياسية والتاريخية الأكبر: يرحل الجسد وتتمدد الفكرة، إن ارتقاء الضيف وسلامة هو عملية إعادة تشفير للمشروع الوطني، ليتحول من قيادة الأشخاص إلى عقيدة الصمود، دماء القادة هي "وقود جيوسياسي" يُحصن الجبهة الداخلية ويمنح الجماهير صلابة التحدي، إنها المعادلة التي تفيد بأن القائد حين يترجل، يترك وراءه بنية عسكرية وفكرية غير قابلة للتفكيك، مستندة إلى جدار ثبات شعبي صلب، يتجه بثقة نحو كسر حلقة الاحتلال وصناعة فجر الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

حتمية الانبعاث وهزيمة الوهم الإستراتيجي

في القراءة السياسية العميقة لمسار المواجهة والاشتباك، يتضح أن اغتيال القادة من طراز محمد الضيف ورافع سلامة يمثل خطيئة في الفهم الإستراتيجي لتركيبة الوعي الفلسطيني، يسقط الاحتلال مجدداً في وهم "قطع رأس الأفعى"، متغافلاً عن أن المقاومة في فلسطين لم تعد مجرد "تنظيم عسكري" ينهار برحيل هرمه القيادي، هي تحولت إلى "بنية اجتماعية وعقائدية ممتدة" تملك القدرة الذاتية على الانبعاث والترميم الذاتي.

إن غياب القادة جسدياً في محطات المواجهة الكبرى يدشن مرحلة "المأسسة الثورية"*؛ حيث تتحول سيرة القائد إلى عقيدة قتالية، ورسائله الصوتية إلى محفزات تعبوية لجيل لا يرى في التسويات السياسية بديلاً عن التحرير، إن دماء هؤلاء القادة، في التحليل الأخير، تعيد رسم الحدود السياسية للقضية بمداد من الثبات، وتثبت للاحتلال وحلفائه أن تصفية القادة لا تنهي المعركة، ولكنها تؤجل فقط جولة الصدام القادمة التي ستولد أكثر تنظيماً، وأشد ضراوة، وأعمق أثراً في مسيرة التحرير المستمرة نحو القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين