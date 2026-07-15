الولايات المتحدة تعلن استئناف الحصار البحري والغارات على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استئناف الحصار البحري على إيران، وقبلها بوقت وجيز أعلنت استئناف الضربات الجوية مع استمرار التصعيد والمواجهة في منطقة مضيق هرمز وباتجاه المواقع والقواعد الأميركية في الخليج.

وجاء في منشور لـ"سنتكوم" على منصة "إكس"، أن الضربات ترمي إلى "إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز". ولفتت إلى أن الضربات تأتي في وقت "تتهيّأ القوات الأميركية لإعادة تفعيل الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية".

ونفذت إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على الكويت والبحرين مساء، الثلاثاء، إذ أعلن الجيش الكويتي تعامل وتصدي قواته لـ"هجمات صاروخية ومسيّرات معادية"، سبقها إعلان الحرس الثوري شن هجمات قال إنها استهدفت منشآت وقاعدة أميركية في الأردن.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تراجعه عن نيته فرض رسم على السفن العابرة لمضيق هرمز، بعدما كان قرر ذلك الإثنين، على أن يستعيض عنه باتفاقات تجارية مع دول الخليج الحليفة. وقال عبر منصته للتواصل "تروث سوشال": "قررت استبدال رسوم استرداد الولايات المتحدة البالغة 20% باتفاقات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة".

المصدر / وكالات