أكسيوس: ترمب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء بسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان، خلال اتصال هاتفي جمعهما يوم الخميس.

ونقل الموقع مساء الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترمب أبلغ نتنياهو بأن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يفاقم التوترات، وقد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة.

وبحسب مسؤول أمريكي، قال ترمب لنتنياهو: "إنهم لا يريدون وجودكم هناك، وينبغي لكم إعادة نشر قواتكم"، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي عبّر عن الموقف ذاته فيما يتعلق بالوجود الإسرائيلي في لبنان.

في المقابل، أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أن نتنياهو شدد خلال الاتصال على ما وصفه بـ"الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين