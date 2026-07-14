حماس تعزّي قطر بوفاة الأمير الوالد

قدّم وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش، واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعرب وفد الحركة، خلال تقديم واجب العزاء، عن خالص التعازي والمواساة إلى أمير قطر، والأسرة الحاكمة، وحكومة وشعب دولة قطر، سائلين الله أن يتغمد الأمير الوالد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته، ودعمه للقضية الفلسطينية وقطاع غزة.

وأكد الوفد اعتزاز الحركة بالعلاقات التي تجمعها بدولة قطر، معربًا عن تقديرها للمواقف القطرية الداعمة للشعب الفلسطيني، والتي بدأت في عهد الأمير الوالد واستمرت في ظل قيادة الشيخ تميم بن حمد، من خلال الدعم السياسي والمبادرات الإنسانية وجهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وضم الوفد أعضاء قيادة الحركة: خالد مشعل، وخليل الحية، ونزار عوض الله، وموسى أبو مرزوق، وسامي خاطر، ومحمد نزال، وحسام بدران، وباسم نعيم، وعزت الرشق.

وعقب مراسم العزاء، زار وفد الحركة مقبرة لوسيل، وقرأ الفاتحة على روح الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

المصدر / فلسطين أون لاين