حماس: مخططات كاتس الاستيطانية تكشف نوايا التهجير والإبادة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعلان وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عزمه إقامة ثلاث بؤر استيطانية في شمال قطاع غزة، يؤكد استمرار مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وفرض واقع استيطاني جديد في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الحركة، في تصريح صحفي الثلاثاء، أن تصريحات كاتس تكشف "عقلية التهجير والتطهير العرقي" التي تحكم قادة الاحتلال، وتعكس مضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مشاريعها لتهويد الأرض الفلسطينية، في تجاهل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

واعتبرت حماس أن هذه التصريحات تضع الوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، بمن فيهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام مسؤولياتهم، مطالبة بتحرك فوري وجاد لوقف ما وصفته بالمخططات التوسعية الإسرائيلية ومنع فرض وقائع جديدة بالقوة على الأرض.

كما رأت الحركة أن تصريحات كاتس التي أبدى فيها ارتياحه لمشاهد الدمار في قطاع غزة تمثل، بحسب وصفها، دليلاً إضافيًا على وجود نية مسبقة لارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.

ودعت حماس محكمة الجنايات الدولية والمحاكم المختصة حول العالم إلى التحرك لمحاسبة كاتس وقادة الاحتلال، وإصدار مذكرات اعتقال بحقهم على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين