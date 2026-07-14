سراً.. الاحتلال يقر توسيع الاستيطان بالضفة الغربية

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14 يوليو 2026 . الساعة 16:30 بتوقيت القدس
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إقرار ميزانية تتجاوز 400 مليون دولار لتعزيز المشروع الاستيطاني

كشف تقرير إعلامي عبري أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر "الكابينيت" صادق، قبل نحو شهر، على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إقرار ميزانية تتجاوز 400 مليون دولار لتعزيز المشروع الاستيطاني، في قرار أبقي طي الكتمان حتى اليوم.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، الثلاثاء، تعمدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم الإعلان عن القرار أو الميزانية المخصصة له، تجنبًا لإحراج الإدارة الأمريكية وإثارة توتر معها في ظل حساسية ملف الاستيطان.

وأشار التقرير إلى أن الأموال المخصصة ستستخدم لتوسيع البنية التحتية الاستيطانية، وتعزيز المستوطنات القائمة، ودعم إنشاء مستوطنات جديدة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي القرار في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال تسريع مشاريع الاستيطان، وسط انتقادات دولية تعتبر المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتحذر من تأثيرها على فرص التوصل إلى تسوية سياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#استيطان #الضفة الغربية #توسيع الاستيطان

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