هل تُنهي إنكلترا انتظارا دام 60 عاما في كأس العالم؟

يطمح منتخب إنكلترا لكرة القدم لتكرار إنجاز عام 1966، بعد خيبة أمل مريرة في قبل نهائي كأس العالم لنسختي 1990 و2018 بإيطاليا وروسيا على الترتيب.

وتأهل المنتخب الإنكليزي للدور قبل النهائي في المونديال للمرة الرابعة، حيث يتعين عليه مواجهة منتخب الأرجنتين الأربعاء، للتأهل للمباراة النهائية في البطولة.

ومع تزايد الترقب لمواجهة أخرى في قبل النهائي، ألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على أداء منتخب إنكلترا، الذي يطمح للتتويج بلقبه الثاني في تاريخه بكأس العالم والأول منذ 60 عاما، في مشاركاته الثلاث السابقة في قبل نهائي كأس العالم.

إنكلترا 2 / 1 البرتغال – إنكلترا 1966

كان فوز منتخب إنكلترا الوحيد في قبل نهائي كأس العالم حتى الآن، حينما استضافت المونديال على أرضها عام 1966، حيث تغلب فريق المدرب ألف رامزي 2 / 1 على البرتغال.

وقدم بوبي تشارلتون أداء استثنائيا، مسجلا هدفين ليمنح أصحاب الأرض التقدم، قبل أن يقلص أوززيبيو الفارق بهدف من ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة.

وصمد المنتخب الإنكليزي ليحجز مكانه في نهائي كأس العالم للمرة الأولى على ملعب ويمبلي، حيث حقق انتصارا تاريخيا 4 / 2 على منتخب ألمانيا الغربية بعد الوقت الإضافي، ليرفع كأس جول ريميه للمرة الأولى، فيما تم استبدال كأس العالم الأصلية لاحقا بكأس العالم الحالية من الفيفا.

ألمانيا الغربية 1 / 1 إنكلترا (4 / 3 بركلات الترجيح) – إيطاليا 1990

كادت إنكلترا أن تصل إلى نهائي كأس العالم في إيطاليا عام 1990، قبل أن تتلقى واحدة من أكثر الهزائم إيلاما في تاريخ كرة القدم الإنكليزية، فبعد أن منح أندرياس بريمه التقدم لألمانيا الغربية من ركلة حرة غيرت اتجاهها، عادل جاري لينيكر النتيجة ليفرض وقتا إضافيا بمدينة تورينو الإيطالية.

ومع استمرار التعادل 1 / 1، حسمت المباراة بركلات الترجيح، حيث أهدر ستيوارت بيرس وكريس وادل ركلتيهما، ليمنحا ألمانيا الغربية الفوز بنتيجة 4 / 3، ثم واجه رجال المدرب الراحل بوبي روبسون منتخب إيطاليا (المضيف) في مباراة تحديد المركز الثالث، وخسروا بنتيجة 1 / 2 بمدينة باري.

كرواتيا 2 / 1 إنكلترا (بعد الوقت الإضافي) – روسيا 2018

انتهت آخر مشاركة لإنكلترا في نصف نهائي كأس العالم بخيبة أمل. بدأ فريق المدرب المحلي غاريث ساوثغيت المباراة بشكل مثالي، عندما سدد كيران تريبير ركلة حرة رائعة في الزاوية العليا بعد خمس دقائق فقط من انطلاق اللقاء.

وسرعان ما سيطرت كرواتيا تدريجيا على مجريات اللعب، حيث تعادل إيفان بيريسيتش في منتصف الشوط الثاني، قبل أن يسجل ماريو ماندزوكيتش هدف الفوز في الوقت الإضافي ليحسم المباراة بنتيجة 2 / 1، منهيا بذلك حلم إنكلترا بالوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1966.

واحتل المنتخب الإنكليزي المركز الرابع في تلك النسخة آنذاك بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام نظيره البلجيكي.

إنكلترا ضد الأرجنتين (15 يوليو/تموز)

بعد 60 عاما من تلك الليلة التاريخية في العاصمة البريطانية، أصبح أمام إنكلترا فرصة أخرى لتخليد اسمها في تاريخ كأس العالم، حيث ضمن المنتخب الإنكليزي، بعد فوزه على النرويج في الوقت الإضافي بدور الثمانية، مكانه في قبل النهائي، حيث ينتظره منتخب الأرجنتين على ملعب أتلانتا.

وفي حال فوزه هناك، سيتأهل فريق المدرب الألماني توماس توخيل إلى نهائي كأس العالم 2026 لمواجهة إما فرنسا، الفائزة باللقب مرتين، أو إسبانيا بطلة أوروبا، على ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد المقبل.

المصدر / وكالات