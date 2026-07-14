"حماس" تحذر من مخطط استيطاني جديد في الضفة وتدعو إلى تصعيد المقاومة

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من تداعيات اتفاق أبرمته حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع ما يسمى بـ"مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية"، يقضي ببناء 12 ألف وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب تخصيص 8 مليارات شيكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات، معتبرةً أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة تهويد الضفة الغربية وفرض السيطرة عليها.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، صدر عنها الثلاثاء إن المشروع الاستيطاني الجديد يأتي في إطار مساعي حكومة الاحتلال لتوسيع الاستيطان وضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مستفيدةً من الدعم الأميركي والصمت الدولي تجاه السياسات الإسرائيلية.

وأضافت أن هذه الخطوات تندرج ضمن مخططات حكومة الاحتلال، التي تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، مشيرة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

ودعت حماس إلى تبني موقف فلسطيني موحد لمواجهة التوسع الاستيطاني، وتفعيل مختلف أشكال التصدي لإفشال مخططات الاحتلال، مؤكدة أن هذه السياسات لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو فرض أمر واقع دائم.

كما ناشدت الحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس بمواصلة التصدي لإجراءات الاحتلال، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف التوسع الاستيطاني، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.

ويأتي بيان حماس في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال توسيع مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية.

المصدر / فلسطين أون لاين