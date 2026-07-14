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قوات الاحتلال تهدم منزلا جنوب الخليل

14 يوليو 2026 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلا في قرية الديرات شرق بلدة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة: إن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن أسامة عيسى مسعف في منطقة الديرات، وتبلغ مساحته 230 مترا مربعا، ويؤوي عائلتين مكونتين من 12 فردا، إضافة إلى ردم بئر مياه بسعة 200 كوب.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاقهم غاز الفلفل السام.

وتتعرض مسافر يطا لهجمة هدم متواصلة في الآونة الأخيرة، طالت عشرات المنازل والخيام وآبار المياه، وغيرها من العمليات الرامية إلى تهجير المواطنين، وفرض سيطرة المستعمرين على الأراضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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