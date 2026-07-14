الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 20 مواطنًا على الأقل من جنين وقلقيلية ونابلس، فيما احتجزت عشرات المواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية خلال اقتحامها أحياء جنوب مدينة الخليل.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال عشرة مواطنين من قريتي دير أبو ضعيف والمغير شرق المدينة، عقب اقتحام القريتين ومداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين من دير أبو ضعيف هم: محمد محمود محاميد، وبكر عليات، وجلال عليات، وعادل خالد عليات، ومحمد نافع عليات، فيما اعتقلت من قرية المغير كلاً من: بهجت موفق أبو مويس، وعلاء عماد أبو مويس، وبهاء الدين محمد أبو مويس، وصهيب محمد العلي، وأحمد عبد الفتاح أبو مويس.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، خمسة منهم من مدينة قلقيلية وأربعة من قرية جيت شرق المحافظة، بعد اقتحام المدينة من مدخلها الجنوبي وانتشار آلياتها العسكرية في أحياء نابلس وشريم وكفر سابا، ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

وذكرت المصادر أن المعتقلين من مدينة قلقيلية هم: محمد سلامة، وبلال سويلم، ومحسن شريم، ومؤيد شريم، وأيمن صبح، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المدينة بعد اقتحام استمر نحو ساعتين ونصف.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جيت، وجابت عدة أحياء فيها، خاصة المنطقة الشمالية، وداهمت منازل المواطنين وعاثت بمحتوياتها خرابًا، قبل أن تعتقل طارق باسم السدة، ومحمود عمر السدة، وبراء منصور السدة، وهادي جميل السدة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء درويش، بعد اقتحام حي التعاون ومداهمة بناية سكنية وتفتيشها، كما اقتحمت فجرًا مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية وحي المعاجين، دون أن يبلغ عن اعتقالات في تلك المناطق.

وفي الخليل، احتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين، بينهم مسنون، وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية خلال اقتحامها عددًا من الأحياء في المنطقة الجنوبية من المدينة، شملت حارة الجعبري، وقيزون، وشعابة، ومفرق الزرزور، وشغالة، ووادي أبو عياش، بالتزامن مع مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها.

المصدر / فلسطين أون لاين