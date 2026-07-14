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تركيا ومصر توقعان خطاب نوايا حسنة للتعاون الدفاعي

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تركيا ومصر توقعان خطاب نوايا حسنة للتعاون الدفاعي

14 يوليو 2026 . الساعة 03:30 بتوقيت القدس
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وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر

وقعت تركيا ومصر، الاثنين، خطاب نوايا حسنة للتعاون الثنائي في المجال الدفاعي.

جاء ذلك في ختام مباحثات في أنقرة، بين وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر الذي وصل تركيا في زيارة رسمية.

وعقد الوزيران مباحثات ثنائية في مقر وزارة الدفاع التركية، تلتها مباحثات على مستوى الوفود.

وفي ختام المباحثات وقع الوزيران خطاب نوايا حسنة للتعاون في مجال الدفاع بين البلدين.

والأحد، أعلن الجيش المصري أن وزير الدفاع أشرف سالم زاهر غادر إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات بشأن دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين في العديد من المجالات.

جاء ذلك في بيان للجيش، دون تحديد مدة الزيارة وسط تصاعد التعاون المصري التركي على مختلف الأصعدة.

المصدر / الأناضول
#تركيا #مصر #تعاون دفاعي

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