اللجنة البارالمبية تختتم بطولة الوفاء والأمل لكرة الطاولة في غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

اختتمت اللجنة البارالمبية، منافسات بطولة الوفاء والأمل لكرة الطاولة لذوي الإعاقة 2026، برعاية شركة جوال، على طاولات خدمات النصيرات وسط قطاع غزة.

في يوم رياضي حافل جسّد روح التحدي والإصرار، وشهد منافسات قوية بين نخبة من لاعبي ولاعبات اللعبة.

وشارك في البطولة نحو 40 لاعبا ولاعبة، جرى توزيعهم وفق التصنيف الرسمي المعتمد لدى اللجنة البارالمبية الفلسطينية، فيما شهدت البطولة إقامة ما يقارب 60 مباراة، اتسمت بالندية والمستوى الفني المتميز، في تأكيد جديد على تطور رياضة ذوي الإعاقة في قطاع غزة.

وأدار منافسات البطولة الحكمان الدوليان عماد بدوان ومحمود أبو شرار، بينما أشرف على سير البطولة الكابتن محمد مهدي، وسط تنظيم مميز أسهم في إنجاح الحدث.





وحضر فعاليات البطولة كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية الفلسطينية، ويحيى الخطيب مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة في غزة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية وجمهور من محبي اللعبة.

وجاءت النتائج على النحو الآتي:رجال – كراسي متحركة (تصنيف 1–5):

الأول: محمد أبو جزر.

الثاني: أحمد قويدر.

الثالث: محمد أبو بيض.

الرابع: رامي جندية.

رجال – وقوف (تصنيف 6–7-8):

الأول: إياد الجيش.

الثاني: عبد القادر أبو لبدة.

الثالث: إياد أبو غبن.

الرابع: محمد الكردي.

رجال – وقوف (تصنيف 9–10):

الأول: رامي شبانة.

الثاني: صلاح حسونة.

الثالث: عبيدة أبو دلال.

الرابع: سمير البقري.

سيدات – كراسي متحركة (تصنيف 1–5):

الأولى: سهى مقاط .

الثانية: رباب مقاط .

الثالثة: وسام الدلو.

الرابعة: أنوار حنونة.

سيدات – وقوف (تصنيف 6–8):

الأولى: رئيسة الديري.

الثانية: راوية عياد.

وفي ختام البطولة، توّجت اللجنة البارالمبية أصحاب المراكز الأولى بالميداليات الذهبية، إلى جانب تقديم مكافآت مالية للفائزين، كما كرّمت اللجان العاملة والمشرفة تقديرًا لجهودها في إنجاح البطولة وإخراجها بصورة مميزة.

وأكدت اللجنة البارالمبية الفلسطينية أن هذه البطولة تأتي ضمن برنامجها لإعادة تنشيط الحركة الرياضية لذوي الهمم والإرادة، مشيرةً إلى أن سلسلة البطولات ستتواصل يوم الخميس بإقامة بطولة الكاراتيه في صالة نادي المشتل الرياضي، في إطار خطتها الهادفة إلى توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتعزيز حضور أبطال ذوي الإعاقة في مختلف الألعاب.

المصدر / فلسطين أون لاين