كتائب القسام في ذكرى قائدها: بنادقنا في القدس هي الموعد والثأر

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استمرار نهج قائد هيئة الأركان شهيد الأمة محمد الضيف "أبو خالد" وثباتها على طريق المقاومة، متوعدة الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عملياتها الفدائية.

وشددت القسام، عبر إعلامها العسكري في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد الضيف، على أن القدس والضفة وغزة تشكل جبهة موحدة للثأر لدماء الشهداء.

وقالت إن دماء القادة تزيد المقاومة إصراراً على ضرب الاحتلال بالتزامن مع توثيق كواليس فشل استخباراتي إسرائيلي وتدهور معنويات جنوده.

ونشرت كتائب القسام، صورة تجمع شهيد الأمة الكبير الضيف "أبو خالد" مع الشهيد القائد الكبير رافع سلامة "أبو محمد" قائد لواء خان يونس والذين استشهدا معا في مثل هذا اليوم.

واغتال جيش الاحتلال في 13 يوليو/ حزيران 2024 القائد الكبير الضيف برفقة القائد سلامة، وذلك في سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي 30 يناير/كانون الثاني 2025 نعى "أبو عبيدة" المتحدث السابق باسم كتائب القسام قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف وثلة من القادة العظماء.





المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: