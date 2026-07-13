صراع العمالقة: تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو الملاعب الأمريكية، حيث تصل بطولة كأس العالم 2026 إلى محطتها الأكثر إثارة وتشويقاً: دور نصف النهائي. أربعة منتخبات كبرى حجزت مقاعدها في هذا المربع الذهبي، في مواجهتين ناريتين تعدان بالكثير من الندّية والمهارة التكتيكية.

قمة أوروبية مبكرة: فرنسا ضد إسبانيا

في أولى مواجهات المربع الذهبي، يضرب منتخب فرنسا موعداً ثأرياً مع نظيره الإسباني يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، على ملعب "إيه تي آند تي" في دالاس. يسعى "الديوك" بقيادة كيليان مبابي لرد الاعتبار بعد الخسارة أمام "الماتادور" في أمم أوروبا الأخيرة، بينما يطمح الجيل الإسباني الشاب بقيادة لامين يامال إلى تأكيد تفوقه والوصول للمباراة النهائية.

تفاصيل مباراة فرنسا وإسبانيا

* التاريخ: الثلاثاء 14 يوليو 2026.

* توقيت الانطلاق (السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، اليمن): 22:00.

* توقيت الانطلاق (الإمارات): 23:00.

* توقيت الانطلاق (المغرب، تونس، الجزائر): 20:00.

كلاسيكو العالم: إنجلترا في مواجهة الأرجنتين

وتتواصل الإثارة يوم الأربعاء 15 يوليو 2026، حيث يحتضن ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا صراعاً تاريخياً متجدداً بين إنجلترا والأرجنتين. هي مواجهة تحمل إرثاً طويلاً من الندّية، وتعد الأولى بين الطرفين في المونديال منذ 24 عاماً، حيث يسعى "الأسود الثلاثة" لكسر عقدة الأرجنتين في رحلة البحث عن المجد، بينما يقاتل "راقصو التانجو" للحفاظ على لقبهم العالمي.

تفاصيل مباراة إنجلترا والأرجنتين

* التاريخ: الأربعاء 15 يوليو 2026.

* توقيت الانطلاق (السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، اليمن): 22:00.

* توقيت الانطلاق (المغرب، تونس، الجزائر): 20:00.

القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم 2026

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" (beIN Sports) الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكنكم متابعة القمم المونديالية عبر الباقة المخصصة:

* beIN Sports MENA Max 1

* beIN Sports MENA Max 2

* beIN Sports MENA Max 3

* beIN Sports MENA Max 4





بين التكتيك الأوروبي والمهارة اللاتينية، تتغير موازين القوى في كل دقيقة. برأيك، أي من هذه المنتخبات الأربعة يمتلك الحظوظ الأوفر لرفع الكأس الغالية هذا العام؟