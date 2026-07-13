موعد مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم صوب ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، يوم الأربعاء المقبل 15 يوليو 2026، حيث يتجدد الصراع التاريخي والكلاسيكي المثير بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، في مواجهة نارية لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026. وتحمل هذه الموقعة أهمية استثنائية للفريقين، إذ يطمح رفاق التانجو لمواصلة حملة الدفاع عن لقبهم، بينما يسعى الأسود الثلاثة لرد الاعتبار وحجز مقعدهم في النهائي الكبير.

تجدد هذه المباراة إرثاً طويلاً من الندّية الكروية في المحافل المونديالية، وهي المواجهة الأولى بين الطرفين في نهائيات كأس العالم منذ 24 عاماً، مما يضفي طابعاً حماسياً خاصاً على الموقعة الجماهيرية المنتظرة.

تفاصيل موعد وتوقيت المباراة

تقام المباراة المنتظرة وفق المواعيد الرسمية التالية المحددة للمنطقة العربية:

تاريخ المواجهة: الأربعاء، 15 يوليو 2026

توقيت انطلاق المباراة:

تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيت المحلي للدول العربية كالآتي:

* الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

* الساعة 20:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

ملعب اللقاء: مرسيدس بنز (أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية)

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد الأرجنتين

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد خصصت الباقات التالية لنقل الموقعة مباشرة:

* beIN Sports MENA Max 1.

* beIN Sports MENA Max 2.

* beIN Sports MENA Max 3.

* beIN Sports MENA Max 4.





تترقب الجماهير بصافرة البداية تكتيكاً عالي المستوى يجمع بين الانضباط الأوروبي والمهارة اللاتينية، في قمة لا تقبل القسمة على اثنين ولا بديل فيها عن الفوز للعبور نحو الحلم المونديالي. فمن سينجح في فرض أسلوبه وإقصاء الآخر، وهل ستكرر الأرجنتين تفوقها التاريخي أم أن لإنجلترا رأي

اً آخر هذه المرة؟