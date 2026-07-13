وداعًا أيها الأمير

لا يخلّد التاريخ القادة بما شغلوه من مناصب، ولا بما ألقوه من خطب، وإنما بما تركوه من أثر في حياة الشعوب. ومن هذا الباب، يودّع الفلسطينيون الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، مستحضرين رجلًا ارتبط اسمه بمحطات فارقة من الدعم السياسي والإنساني لفلسطين، ولغزة على وجه الخصوص، في واحدة من أصعب مراحل تاريخها.

قاد الأمير حمد دولة قطر في مرحلة كانت القضية الفلسطينية تواجه تحديات متعاظمة، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتصاعد المشروع الاستيطاني، وتشديد الحصار على قطاع غزة. وفي عهده، برز الموقف القطري بوصفه أحد أكثر المواقف العربية حضورًا وثباتًا، واضعًا فلسطين في صدارة أولوياته السياسية، ومؤكدًا في مختلف المحافل حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وستبقى زيارته التاريخية إلى قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2012 محطةً استثنائية في الذاكرة الفلسطينية، إذ أصبح أول زعيم عربي يدخل القطاع بعد سنوات طويلة من الحصار. لم تكن تلك الزيارة مجرد حدث بروتوكولي، بل كانت رسالة سياسية وإنسانية بليغة بأن غزة ليست وحدها، وأن الحصار لن ينجح في عزلها عن عمقها العربي. يومها شعر الفلسطينيون أن هناك من يكسر طوق العزلة، ويؤكد أن قضيتهم ما زالت حية في ضمير الأمة.

ولم تتوقف الرسائل عند الجانب السياسي، بل ترجمت إلى مشاريع تنموية وإعمارية تركت أثرًا ملموسًا في حياة الناس. فقد أسهمت المنحة القطرية في إنشاء مدينة حمد السكنية، وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية والطرق والإسكان، إلى جانب دعم قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والخدمات الأساسية. ولم تكن تلك المشاريع مجرد مبانٍ أو طرق، بل كانت رسالة أمل لشعب أنهكته الحروب، وإسهامًا حقيقيًا في تعزيز صموده على أرضه.

كما حافظ الأمير حمد على موقف ثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، ورفض سياسات الاحتلال، ودعم جهود المصالحة وإنهاء الانقسام، انطلاقًا من إيمانه بأن وحدة الفلسطينيين هي أساس قوة قضيتهم، وأن الدفاع عن فلسطين مسؤولية عربية وأخلاقية لا تسقط بتغير الظروف.

ولذلك بقي اسم الأمير حاضرًا في وجدان الفلسطينيين، ليس فقط من خلال المشاريع التي تحمل اسمه، بل من خلال مواقفه التي انحازت للإنسان الفلسطيني في أصعب لحظاته. وقد أثبتت السنوات أن ما أسسه في عهده لم يكن مبادرات عابرة، بل نهجًا سياسيًا وإنسانيًا راسخًا جعل من دعم فلسطين جزءًا أصيلًا من السياسة القطرية.

واليوم، يرحل الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، لكن الأثر لا يرحل برحيل أصحابه. فالأمم تحفظ أسماء الذين وقفوا معها في أوقات المحن، والشعوب لا تنسى من مد إليها يد العون حين ضاقت بها السبل.

ولعل أجمل ما في هذا الإرث أنه لم يتوقف برحيل الأمير عن سدة الحكم، بل استمر في عهد الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الذي واصل حمل الأمانة، وحافظ على التزام قطر السياسي والإنساني تجاه فلسطين، واستمرت الدوحة في دعم غزة في أصعب مراحلها، إغاثةً وإعمارًا وموقفًا سياسيًا، لتؤكد أن نصرة فلسطين ليست موقفًا عابرًا، بل نهج دولة ورؤية قيادة.

رحم الله الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، فقد كسب محبة شعبٍ عرف معنى الوفاء، وترك بصمة ستبقى شاهدة على أن الرجال يُخلَّدون بمواقفهم، وأن فلسطين، التي لا تنسى من وقف إلى جانبها، ستظل تذكر الأمير الراحل بكل تقدير، وتدعو له بالرحمة، وتستحضر سيرته كلما ذُكر الوفاء لغزة وأهلها.

المصدر / فلسطين أون لاين