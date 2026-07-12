الأمم المتحدة: حياة الطبيب حسام أبو صفية في خطر

حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأحد، من تدهور الوضع الصحي للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان.

وأكد المكتب في بيان صدر عنه، أن حياته باتت في خطر، ومطالباً السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عنه ووضع حد لما وصفه بتعذيب وسوء معاملة المحتجزين الفلسطينيين.

وقال المكتب إن الدكتور أبو صفية محتجز منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 دون توجيه تهم أو محاكمة، داعياً إلى ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، والإفراج عنه أو تقديمه إلى محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية.

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المتوفرة لديه، إلى جانب إفادات محامي الطبيب، تفيد بتعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والاعتداءات الجسدية المتكررة، والحرمان من العلاج، ما يهدد حياته بشكل مباشر.

جاء هذا الموقف بعد أيام من مطالبة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور أبو صفية وجميع الكوادر الطبية الفلسطينية المحتجزة تعسفياً، مؤكدة أن استمرار احتجازهم وسوء معاملتهم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

كما أفادت تقارير نُشرت خلال اليومين الماضيين، استناداً إلى زيارة محاميه، بأن الحالة الصحية للطبيب أبو صفية شهدت تدهوراً حاداً نتيجة ما قيل إنه تعرض لاعتداءات متكررة وحرمان من العلاج، فيما نفت مصلحة السجون الإسرائيلية ارتكاب أي مخالفات بحق المحتجزين.

المصدر / فلسطين أون لاين