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الأرصاد الإسرائيلية تحذر من موجة حر غير اعتيادية في هذا التاريخ

12 يوليو 2026 . الساعة 22:29 بتوقيت القدس
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بحر غزة يزدحم بالمصطافين والنازحين هرباً من حرارة الجو

حذرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية من موجة حر غير اعتيادية يُتوقع أن تؤثر، غدًا الاثنين، على مناطق واسعة تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها.

وأوضحت الأرصاد الإسرائيلية، في بيان صدر عنها الأحد، أن التحذيرات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا، وتستمر حتى ساعات المساء، مع توقع تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل لافت.

ودعت إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة التحذير، والبقاء في أماكن مظللة قدر الإمكان، والإكثار من شرب المياه للحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وتشهد المنطقة خلال فصل الصيف موجات حر متكررة، وتصدر دوائر الأرصاد تحذيرات عند توقع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير اعتيادية، لما قد تسببه من مخاطر صحية، لا سيما على كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المكشوفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة

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